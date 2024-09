De acordo com a pesquisa, lojas físicas são as preferidas de 69,8% dos consumidores - Fernando Frazão/Agencia Brasil

Publicado 30/09/2024 15:11

Levantamento do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) feito com 862 consumidores da Região Metropolitana do Rio, entre os dias 11 e 16 de setembro, revela que 64,3% dos entrevistados pretendem presentear no Dia das Crianças, enquanto 30,3%, não devem comprar presentes.

Para os que irão presentear, os brinquedos são os preferidos de 51,4%. Em segundo vem as roupas, com 27,8%, e em terceiro os calçados, com apenas 5%. De acordo com a sondagem do IFec RJ, o gasto médio com a compra de presentes será de R$ 183,60, com uma estimativa de movimentação financeira de R$ 429,89 milhões.

As lojas físicas são as preferidas de 69,8% dos consumidores. Já as lojas virtuais/online estão na preferência de 19,8% dos entrevistados. Apenas 8,3% disseram que comprarão em ambas.