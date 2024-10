Pista Dino pode ser uma boa opção de presente para o Dia das Crianças - Divulgação

Publicado 06/10/2024 05:00

Com o salário em mãos, muitas pessoas já começam a pensar em comprar um presente de Dia das Crianças para os meninos e meninas da família.



Por conta dessa procura e dos altos preços de alguns estabelecimentos, O DIA selecionou algumas opções para ajudar os leitores a escolherem o que comprar na data comemorativa.



As Lojas Americanas prepararam ofertas especiais para esta época do ano, aplicando grandes descontos à marca própria de brinquedos "Brink+".



As ofertas começam a partir de R$ 9,99. Por este preço, é possível comprar o Mini Carro Dino. O conjunto de dois carros do tipo, mais uma pista, custa R$ 49,99. Na mesma loja, um coelho de pelúcia sai por R$ 24,99.



Os famosos bonecos "João Teimoso" também podem ser encontrados. A versão de animais sortidos custa R$ 19,99, enquanto a versão com o personagem "Homem-Aranha" sai a R$ 29,22.



Bonecas Barbie Fashion sortidas custam R$ 29,99. Para quem pode investir um pouco mais, a Americanas disponibiliza animais de pelúcia de 1 metro por R$ 199,99.



A empresa informou que estes produtos estão presentes em todas as suas lojas físicas. Os preços promocionais vão do dia 2 ao dia 13 de outubro.

Por este valor é possível adquirir um pote de massinha. Por R$ 1 a mais, a empresa vende um jogo de cartas do personagem Naruto. Já por R$ 14,90, é possível comprar um conjunto de dois skates em miniatura, enquanto um quebra-cabeça do personagem "Homem-Aranha" sai por R$ 21,84.



Para quem pode gastar um pouco mais no presente, um caminhão de bombeiros de controle remoto sai por R$ 103,90. Já uma mochila personalizada com imagens do "Homem-Aranha", custa R$ 159,99.



Além disso, a cada R$ 50 gastos, é possível, por mais R$ 9,99, levar uma miniatura de um personagem da Disney.



A Ri Happy lembra que é capaz que, se não houver o produto em uma das lojas físicas, há a possibilidade de

Outra varejista com ofertas para a criançada é a Casa & Vídeo. A rede também explora o personagem da Marvel. Um carrinho com a estampa do herói sai por R$ 19,99. Já o jogo Detetive, para crianças a partir de 8 anos, custa R$ 119,90. A ação é válida até o dia 13 de outubro.



A Tele Rio é outra que preparou ofertas para a data. A empresa oferece smartphones com preços mais acessíveis para as crianças um pouco mais velhas. O aparelho Motorola G04, de 128 Giga caiu de R$ 849,90 para R$ 749,90, podendo ser pago em 12 parcelas de R$ 62,49 (sem juros).



A empresa também possui aparelhos da Samsung. Um deles é o A05, de R$ 879,90 por R$ 759,90 em 12 vezes sem juros de 63,32.

Estratégia de quem presenteia

O DIA conversou com Gustavo Stutzel, que quer presentear seu filho Erick, de 3 anos. O executivo de 49 anos conta que não pretende ir a lojas físicas, já que não considera essa a melhor opção. Ele ainda deu uma dica para os compradores.

"Pretendo comprar uma fantasia do Hulk porque meu filho me pediu. Vou comprar on-line pela comodidade e pela rapidez de entrega. Pretendo gastar até R$ 300. A minha dica é fazer comparação de preços em lojas on-line, considerando o tempo em que o produto vai chegar e o valor do frete", apontou.



Já a jornalista Mendy Ribeiro, de 26 anos, não tem a mesma certeza de que a escolha pelo on-line é melhor do que a ida a uma loja física. Ela pretende pesquisar das duas maneiras para presentear o filho de 6 anos.

"Quero comprar um carro de polícia para o meu filho. O jeito é pesquisar, tanto no on-line quanto de forma presencial", avalia. Ela contou que pretende gastar no máximo R$ 130.

Mas não são apenas os papais e mamães que presenteiam as crianças nesta data. Muitos tios, tias, padrinhos e madrinhas gostam de fazer aquela surpresa para os pequenos. É o caso da analista de relações públicas Nágila Pires, de 27 anos.

"O Dia das Crianças é uma data muito especial para mim. É uma maneira de ser criança novamente. Esse ano vou presentar minha sobrinha, que está chegando aos 2 anos", contou.

Nágila disse que perto de sua casa tem uma loja física com uma seção especializada para presentes infantis, com opções para várias idades, desde bebês até crianças com 12 anos. Ela pretende gastar até R$ 100:

"Na verdade, eu acho que tudo para crianças é caro. Porém na loja em que eu vou, normalmente, tem opções na faixa dos R$ 20. Entretanto, prefiro gastar um pouco mais porque gosto de investir em brinquedos educativos, em que a criança começa a criar habilidades.".