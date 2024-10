Chocolate da Mônica faz parte das ações de 15 anos da Brasil Cacau - Reprodução / Instagram

Chocolate da Mônica faz parte das ações de 15 anos da Brasil CacauReprodução / Instagram

Publicado 04/10/2024 08:08 | Atualizado 04/10/2024 08:41

Os icônicos tabletes de chocolate estampados com personagens da Turma da Mônica, uma febre nos anos 1990, estão de volta ao mercado. Eles foram relançados pela Brasil Cacau, marca do grupo CRM, em meio às comemorações de 15 anos de fundação da companhia e são uma das apostas da empresa para o Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro.

"Prepare-se para uma viagem no tempo com o clássico tablete icônico dos anos 90, agora de volta para relembrar os bons tempos com muito sabor! Também temos os especiais da Turma da Mônica como Gato Mia, o delicioso Canudo de chocolate, a irresistível Trufa e as divertidas Gominhas sortidas", afirma uma das publicações que promove o lançamento. A novidade foi anunciada nesta terça-feira (1), através das redes sociais.



As barras de 20 g, em formatos da Mônica e Cebolinha, já estão disponíveis para venda no site pelo valor de R$ 3,97, por causa de um desconto de 25% oferecido até o Dia das Crianças. Após o período da promoção, o preço será R$ 5,29.

A linha protagonizada pelos clássicos personagens criados por Mauricio de Sousa conta com doces como trufas, tabletes de 90 g e até canecas e almofadas.

Nos comentários das postagens, muitos consumidores, nostálgicos, comemoraram o retorno do chocolate, que antes era fabricado pela Nestlé, mas foi descontinuado no início dos anos 2000. Alguns internautas, no entanto, lembraram que no produto original, os personagens eram feitos de chocolate branco, diferente do atual, em que toda a barra é do mesmo sabor.