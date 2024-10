Por volta das 10h30, a chance de redução acumulada de 125 pb nos juros pelo Fed até maio de 2025 somava 46,7% - Foto: Reprodução/internet

O mercado financeiro diminuiu significativamente apostas por relaxamento monetário agressivo pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) até meados do próximo ano, vendo maior chance de redução acumulada de 125 pontos-base (pb) até maio de 2025, segundo ferramenta de monitoramento do CME Group. O movimento ocorre após o principal relatório de empregos dos EUA, conhecido como payroll, mostrar criação de empregos e avanço salarial bem acima do esperado.

Por volta das 10h30 (de Brasília), a chance de redução acumulada de 125 pb nos juros pelo Fed até maio de 2025 somava 46,7%, liderando a precificação do mercado. Ontem, essa probabilidade era de 40,7% e, há uma semana, de 16,2%.

Se confirmada, essa redução colocará as taxas de juros na faixa de 3,50% a 3,75% e poderia representar cinco cortes consecutivos de 25 pb nas próximas reuniões do BC americano, considerando que dirigentes sinalizaram recentemente intenção de diminuir o ritmo da flexibilização monetária.

Em segundo lugar, a probabilidade de redução ainda menor, de 100 pb, subiu de 12,6% para 32,9% após o payroll.

A chance de relaxamento agressivo, de 150 pb, caiu de 35,1% para 13,4% no período e ocupa o terceiro lugar. Há uma semana, essas probabilidades eram de 35,9% e 2,1%, respectivamente.