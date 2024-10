Caroline Marmentini, advogada especialista em direito previdenciário - Divulgação

Caroline Marmentini, advogada especialista em direito previdenciário

Publicado 10/10/2024

A pensão por morte é um benefício previdenciário concedido aos dependentes do segurado falecido, com o objetivo de garantir amparo financeiro em casos de perda do provedor principal da família.

Esse direito previdenciário está previsto na Lei n. 8.213/91, e proporciona suporte econômico em momentos de grande dificuldade. No entanto, muitas vezes, a concessão desse benefício é cercada de complexidades e desafios, demandando a expertise de profissionais capacitados em direito previdenciário para garantir que os dependentes recebam o auxílio ao qual têm direito.

A importância de um advogado previdenciário em momentos delicados

A advogada Caroline Marmentini, especialista em direito previdenciário, traz um exemplo de desafios na concessão de pensão por morte. Nesse caso, um viúvo enfrentou implicações e teve a perda da qualidade de vida após o falecimento de sua esposa. Apenas após muita luta e com o auxílio da advogada, conseguiu comprovar que dependia totalmente da renda da esposa e foi concedido a ele o benefício.

Marmentini destaca a importância de ter uma abordagem especializada e minuciosa nesses casos. “A competência e habilidade de lidar com questões complexas fortalece a confiança dos clientes nos nossos serviços”, completou.

Além disso, a advogada também destaca a importância do uso eficiente de recursos e ferramentas tecnológicas especializadas. Ela menciona a contribuição significativa da ADVBOX, software jurídico especializado na organização e eficiência dos processos.

"O sistema contribui principalmente na organização dos processos", observa Marmentini. Ela ressalta que a automatização de tarefas rotineiras, como gerenciamento de documentos e prazos,reduz o risco de erros e permite que os profissionais se concentrem em análises mais estratégicas e complexas.

Concessão do benefício apresenta aumento em 4 anos

Gráfico de benefícios concedidos Ministério de Previdência Social De acordo com dados do Ministério da Previdência Social, entre os anos de 2019 e 2022, o Brasil concedeu um total de 1.851.794 benefícios de Pensão por Morte. No ano de 2019, foram concedidos 409.451 benefícios, enquanto em 2022, esse número aumentou para 478.252. Uma análise da quantidade total de benefícios concedidos ao longo dos quatro anos revela um aumento de aproximadamente 16,8% na concessão desses benefícios.

Nesse cenário, é possível perceber o quanto a atuação de advogados especializados em direito previdenciário torna-se fundamental. Esses profissionais desempenham um papel importante na orientação dos dependentes sobre seus direitos, além de atuarem na condução de processos administrativos e judiciais para a obtenção da pensão por morte.

Além disso, compreender a legislação previdenciária e os requisitos para a concessão desse benefício é essencial para evitar negativas injustas e assegurar que as famílias recebam o suporte necessário em momentos de luto e dificuldade financeira.