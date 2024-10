Trabalhadores da Rio+Saneamento aprovaram a paralisação de 24 horas - Sintsama/Divulgação

Publicado 10/10/2024 15:07

Trabalhadores que atuam na Rio+Saneamento e ligados ao Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Saneamento Básico e Meio Ambiente do Rio de Janeiro (Sintsana) decidiram durante assembleia realizada na manhã desta quinta-feira, 10, pela paralisação de 24 horas dos serviços à partir da zero hora de terça-feira, 15.

Na pauta de reinvindicações, melhorias e isonomia de salários para os trabalhadores que atuam no interior e fora da Região Metropolitana, que recebem salários menores dos que trabalham na capital, reajuste no ticket alimentação e adequação no plano de saúde e melhorias no plano de saúde.

De acordo com Vitor Duque, presidente do sindicato, não dá mais para aceitar essa discriminação, já que os trabalhadores desempenham a mesma função e recebem remunerações diferenciadas. "A assembleia foi realizada de forma presencial e simultânea em Itaguaí, Campo Grande, Vassouras e Piraí. Com 371 votos favoráveis, 68 contrários e 2 em branco, o resultado mostrou a insatisfação da categoria com a falta de sensibilidade da empresa", destacou Duque.