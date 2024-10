Curso do Acelera Rio é composto por 11 módulos - Reprodução

Publicado 11/10/2024 17:39

Estão abertas as inscrições para o Acelera Rio, curso gratuito de aprimoramento para quem já tem o seu próprio negócio e quer ampliar suas vendas. Promovidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em parceria com o Instituto Besouro de Fomento Social e o apoio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), as aulas começa na segunda-feira, 14, e vão até a próxima sexta, 18. É preciso ter no mínimo 18 anos e já ser empreendedor para participar das aulas.



A qualificação, dividida em 11 módulos e com aulas à noite, ensinará como estimular a criatividade, incrementar vendas, racionalizar finanças e elaborar um plano de ação, entre outros temas. A primeira turma será na Associação de Moradores do Morro do Borel, na Rua São Miguel, 500, na Tijuca. A segunda, no Terreiro de Padre Miguel, na Rua Brisa da Manhã, 12. As aulas serão realizadas das 18h às 22h. As datas das próximas turmas ainda serão definidas.



Após o término do curso, haverá acompanhamento do Instituto Besouro durante 90 dias, por meio de mentoria e consultoria especializadas, para garantir o desenvolvimento e a sustentabilidade de cada negócio estruturado pelos alunos empreendedores.