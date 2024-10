Serviço da SMTE promove o cadastramento de currículos para vagas de emprego - SMTE/Divulgação

Publicado 11/10/2024 14:40

O Trabalha Rio, serviço de cadastramento de currículos no banco de oportunidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), estará na próxima semana em três cozinhas comunitárias da cidade, atendendo aos beneficiários do programa Prato Feito.

Na terça-feira, 15, das 10h às 14h, a ação será realizada na Cozinha Comunitária Carioca Centro Social Amigos da Nova Sepetiba, na Avenida 2, 360. O atendimento está sujeito a um número limitado de senhas. Na quarta-feira, 16, será a vez da Cozinha Comunitária Carioca Renascença, na Rua Barão de São Francisco, 54, no Andaraí. Das 10h às 14h, a equipe da SMTE fará o cadastramento de currículos no local. Na sexta-feira, 18, no mesmo horário, o serviço será realizado na Cozinha Comunitária Carioca Projeto Novo Viver, na Rua João Alfredo de Freitas, 88, em Anchieta.Para se cadastrar no banco de oportunidades da secretaria é preciso levar identidade, CPF, carteira de trabalho, PIS e o currículo. Quem não puder ir às ações itinerantes pode também se inscrever no banco de oportunidades da SMTE pela internet Pessoas sem acesso à internet podem se inscrever presencialmente em um dos sete postos da Central do Trabalhador, nos seguintes endereços: