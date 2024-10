Há vagas para engenheiro civil e estágio em Arquitetura - Freepik

Publicado 11/10/2024 11:29

O Grupo Patrimar - construtora e incorporadora mineira - está com novas oportunidades de emprego abertas em diversas áreas. As vagas abrangem as cidades do Rio de Janeiro e de Niterói, oferecendo cargos que vão desde engenharia e arquitetura até áreas administrativas e operacionais.



Os cargos incluem opções para estagiários e profissionais com diferentes níveis de experiência, com benefícios atrativos como vale alimentação/refeição, plano de saúde, PLR (Participação nos Lucros e Resultados), e outros. As oportunidades também incluem vagas afirmativas para Pessoas com Deficiência (PCD).



Confira as vagas disponíveis

Rio de Janeiro: técnico de Enfermagem do Trabalho, estagiário em Arquitetura, auxiliar administrativo, assistente de novos negócios, analista de projetos e corretor de imóveis.



Niterói: engenheiro civil sênior, corretora de imóveis.