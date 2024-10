Curso oferece a oportunidade de participação em processo seletivo em rede de hotéis - Reprodução

Publicado 09/10/2024 17:22

Fruto da parceria entre o Senac RJ e a Rede Windsor Hoteis, estão abertas as inscrições para o curso Camareiro: Técnicas de Limpeza e Arrumação, voltado para pessoas com deficiência. Há 15 vagas disponíveis. Esta será a quarta turma, com início das aulas previsto para o dia 16, na unidade da Faculdade Senac, localizada no Centro do Rio de Janeiro, às segundas, quartas e sextas, das 8h às 12h.



A iniciativa busca preparar os participantes para o mercado de trabalho, oferecendo ensino de qualidade e oportunidades de emprego no setor hoteleiro. Após a conclusão do curso, os alunos que se destacarem poderão participar de processo seletivo para compor o quadro de colaboradores da Rede Windsor Hoteis.



O curso tem carga horária de 40 horas e aborda técnicas para atividades de limpeza, arrumação, higienização e desinfecção de áreas comuns e privadas dos meios de hospedagem. As aulas acontecem em uma suíte pedagógica, que simula o quarto de um hotel, para que os alunos possam aprender as novas competências na prática desde a primeira aula. Com a abertura desta quarta turma, a ideia é que o projeto forme em torno de 50 profissionais PcD.



Para se inscrever, os candidatos devem ter no mínimo 18 anos, ensino fundamental completo e apresentar RG e CPF, laudo comprobatório de deficiência, comprovante de escolaridade ou autodeclaração de saber ler, escrever e fazer as quatro operações matemáticas.