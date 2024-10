Feira de estágios e empregos na Universidade São José, em Realengo - Pedro Teixeira/ Agência O Dia

Publicado 08/10/2024 15:35 | Atualizado 08/10/2024 15:46

O Centro Universitário São José (UniSãoJosé) promove esta terça, 8, quarta-feira, 9, a 15ª edição da Feira de Estágios e Empregabilidade da Zona Oeste, maior evento desta natureza na região. A Edição deste ano contará com mais de 3 mil oportunidades para quem está em busca de uma colocação profissional. A participação é gratuita.



Ao todo participarão da Feira mais de 30 empresas e instituições com stands e oportunidades de trabalho, tais como Gerdau, Fundação CSN, Hotéis JW Marriott, Lusobras, Gastroservice, Extreme Group, Sono Show Móveis, Grupo Cataratas, Nova Rio Serviços Gerais, Domingues e Pinho Contadores, Guaracamp, Academia do Universitário, Cultural Care, Bourbon Hospitalidade, Union Alterdata, Sebrae, Firjan, Adepe Estágios, CAE (Jurceja), Camp Mangueira, Rede Cidadã, Elyu RH Consultoria, EB Social - Instituto Fé e Esperança, Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego (SMTE-RJ), Secretaria Estadual de Trabalho e Renda (SETRAB) Comunidade Empodera, CIEDS Coletivo Aprendiz, Zona Oeste Mais, Talentos Consultoria, Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), Fundação Mudes, Nube e Isbet, entre outras.

Os presentes no evento participam das atividades desenvolvidas pelas empresas em seus stands, como palestras, workshops, dinâmicas, além de pegarem informações, deixarem currículos e se candidatarem para as oportunidades de trabalho e estágio disponíveis.



De acordo com o gerente de marketing da UniSãoJosé, Gilber Mirandola, a Feira atende à demanda dos grandes varejistas e representantes da indústria, que costumam intensificar as contratações diante da ampliação de produção e vendas na reta final do ano, e veem no evento a possibilidade de conseguir preencher as vagas em aberto.



Para aqueles que estiverem em busca de uma oportunidade, mas não tiverem currículos em mãos, será oferecida orientação para montagem de currículos adequados e atrativos. Além disso, os visitantes poderão imprimi-los gratuitamente no local.



Ao longo de 14 edições, a Feira de Estágios e Empregabilidade da Zona Oeste se consolidou como o maior evento do tipo na região, sendo referência para estudantes e trabalhadores em busca de oportunidades. Nesse período, foram gerados aproximadamente 100 mil encaminhamentos para vagas de emprego.



Prestação de serviços



Assim como na edição anterior, a Feira terá como diferencial a prestação de serviços gratuitos para os visitantes e comunidade local.



Alunos dos cursos de Enfermagem e Fisioterapia farão atendimentos relativos à saúde. Já os alunos do curso de Direito farão atendimento jurídico, com orientações para quem estiver precisando de orientação nesta área.



Os visitantes da Feira também participarão de sorteios de bolsas para cursos gratuitos, para cursos técnicos no Colégio Realengo, para cursos de idioma e, também, para a graduação na própria universidade.

Moradora de Realengo, Larissa Tavares, desempregada há um ano, foi à Feira disposta a conseguir uma das três mil vagas oferecidas pelas empresas participantes. Acompanhada de amigos, ela não tinha uma empresa certa e passou por todas que ofereciam oportunidades no evento.

"Eu estou esperando uma vaga, importante neste momento é conseguir trabalho, um dinheirinho, pois fim de ano está chegando. Em novembro faria um ano que estou desempregada, mas tenho certeza de que não completarei esse aniversário. Vou sair daqui empregada", disse Larissa, que preencheu formulários de diversas empresas e participou de processos seletivos ainda no local.

Outra moradora da Zona Oeste, Renata Mendanha, veio de Padre Miguel cedo e foi uma das primeiras a entrar. Desempregada há cinco anos, ela conseguiu deixar a marca para trás e saiu da Feira encaminhada para uma vaga de auxiliar se serviços gerais.



"São cinco anos sem trabalho de carteira assinada, é muito difícil. Ontem [segunda-feira, 7] meu namorado me mandou mensagem falando dessa feira então acordei cedo e vim correndo. Já estava mirando mesmo uma dessas vagas de serviços gerais e agora é dar prosseguimento", afirmou Renata, bastante empolgada.



Serviço:



15ª Feira de Estágios e Empregabilidade da Zona Oeste.



Local: Centro Universitário São José – Avenida Santa Cruz 580, Realengo.



Dias: Terça e quarta-feira.



Horário: 11h às 17h.