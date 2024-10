Curso vai mostrar como abrir um negócio com baixo ou nenhum custo - Foto: Ilustração

Publicado 08/10/2024 15:18

Estão abertas as inscrições para as primeiras cinco turmas do curso Empreenda.Rio, realizado pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) em parceria com a Besouro Agência de Fomento Social. Entre os dias 14 a 18 e de 21 a 25, os alunos aprenderão, entre outras coisas, a criar um plano de negócios, a fazer gestão financeira de um empreendimento e a traçar estratégias de marketing.



O curso gratuito é voltado para quem sonha abrir o seu próprio negócio ou para quem já é empreendedor. É necessário ter no mínimo 18 anos para se candidatar a uma das 35 vagas em cada uma das turmas.



O curso usa a vivência de cada um para a criação de um negócio de baixo ou nenhum custo. Ao fim das aulas, o aluno estará pronto para tirar o empreendimento do papel. E, durante 90 dias, contará com acompanhamento da equipe da Besouro e poderá tirar dúvidas para garantir a continuidade de seu empreendimento.



Nesta primeira etapa, o curso será realizado no Centro, em Anchieta, Rocha Miranda e Olaria. Serão 38 turmas no total e os alunos receberão gratuitamente o material didático. As datas das próximas turmas ainda serão anunciadas.