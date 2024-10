Inscrições para o programa de estágio da Modec vão até o dia 31 - Reprodução

A Modec, empresa do setor de óleo e gás, abre vagas para seu programa de estágio, com inscrições até o dia 31. As vagas se destinam a estudantes dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Logística e Engenharia, com previsão de conclusão de curso entre o segundo semestre de 2026 e o primeiro de 2027.