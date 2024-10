Vagas de emprego contemplam candidatos sem experiência comprovada em carteira de trabalho - Arquivo/Agência Brasil

Vagas de emprego contemplam candidatos sem experiência comprovada em carteira de trabalhoArquivo/Agência Brasil

Publicado 07/10/2024 17:10 | Atualizado 07/10/2024 18:20

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro está com seis mil oportunidades de trabalho, estágio e jovem aprendiz para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As vagas abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.

Confira:

Mudes



A Fundação Mudes oferece nesta semana 807 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a dois mil reais. Para se candidatar, basta acessar o site: www.mudes.org.br

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (95), ciências contábeis (33) e economia (6). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 93 vagas.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 54 no total e também duas vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 134 vagas. Sendo técnico em administração (42) e técnico em eletrônica (13). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.



As vagas para contratação CLT somam 19 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (1), ensino médio (15) e superior (3).

Tanto a candidatura para as vagas como os processos seletivos estão sendo feitos de maneira remota, por meio do site. Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, basta entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail ( contato@mudes.org.br ), pelo Fale Conosco do site ou pelas redes sociais.

SMTE

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), divulga 2.499 novas vagas de emprego. Entre os destaques da semana, 120 oportunidades para atendentes de farmácia em lojas das zonas Oeste e Sul e do Centro, sem necessidade de experiência e com exigência de ensino médio completo.



Há 726 oportunidades para pessoas com deficiência. Entre as vagas para pessoas com ensino superior completo, há seleção para programador no Centro, com uma oportunidade para quem tem seis meses de experiência.



Nesta semana, também há vagas para motorista de truck (20), atendente de lanchonete (15), biólogo (1), operador de teleserviços (30), auxiliar de departamento pessoal (1), atendente de lojas (20), entre outras. As duas últimas são destinadas a PCDs.



Nesta semana, há vagas para alunos de Engenharia de Produção, Ciências Contábeis, Administração, Pedagogia, Gastronomia, Publicidade e Propaganda, Farmácia, Psicologia, Direito, Tecnologia da Informação e Turismo e dos cursos técnicos em Informática e Eletrônica, em diversas regiões da cidade.







Pessoas sem acesso à internet podem fazer a inscrição presencialmente em uma das sete Centrais do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, no CIAD); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58) e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Os postos funcionam de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h.



Os candidatos devem levar RG, CPF, PIS e currículo para fazer a inscrição. Pessoas com deficiência têm a opção de enviar o currículo para o e-mail ( Os interessados podem se inscrever no banco de oportunidades da SMTE, pela internet, no link: bit.ly/Cadastro_Curriculo_SMTE Pessoas sem acesso à internet podem fazer a inscrição presencialmente em uma das sete Centrais do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, no CIAD); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 248 e 268); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58) e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Os postos funcionam de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h.Os candidatos devem levar RG, CPF, PIS e currículo para fazer a inscrição. Pessoas com deficiência têm a opção de enviar o currículo para o e-mail ( vagaspcd.smte@gmail.com ) ou comparecer ao CIAD, referência na busca e na oferta de oportunidades de emprego para pessoas com deficiência no município.

CIEE

O Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) está com 1.980 vagas abertas, sendo 1014 para nível superior. Os interessados devem acessar o site: www.ciee.org.br

Em Barra Mansa, são 14 oportunidades de emprego de nível superior distribuídas nas áreas de Administração (8), Arquitetura e Urbanismo (3), Direito (1), Informática (1) e Marketing (1). Já para aprendiz são 32 vagas, Ensino Médio são 17.



Em Campos, são 13 oportunidades de emprego de nível superior distribuídas nas áreas de Administração (9), Construção Civil (1), Elétrica-Eletrônica (1) e Marketing (2). Já para aprendiz são oito vagas, Ensino Médio são 15, e Técnico em Administração são quatro vagas.



Em Duque de Caxias, são 9 oportunidades de emprego de nível superior distribuídas nas áreas de Administração (2), Contabilidade (1), Direito (2), Engenharia de Produção (1), Pedagogia (2) e Produção Mecânica (1). Já para aprendiz são 21 vagas, Ensino Médio são sete, Técnico em Administração uma vaga, e Técnico em Química uma vaga.



Em Macaé, são 34 oportunidades de emprego de nível superior distribuídas nas áreas de Administração (21), Arquitetura e Urbanismo (1), Construção Civil (1), Direito (1), Farmácia (1), Fonoaudiologia (1), Marketing (1), Matemática (1), Nutrição (1), Produção Mecânica (3), Transportes (1) e Turismo (2). Já para aprendiz são 103 vagas, Ensino Médio são 14, Técnico em Administração quatro vagas, Técnico em Elétrica-Eletrônica duas vagas, e Técnico em Transportes duas vagas.



Em Niterói, são 78 oportunidades de emprego de nível superior distribuídas nas áreas de Administração (26), Arquitetura e Urbanismo (2), Comércio Exterior (2), Construção Civil (3), Contabilidade (1), Direito (13), Educação Física (1), Elétrica-Eletrônica (2), Engenharia de Produção (1), Gastronomia (2), Indústria (2), Informática (3), Licenciatura (3), Marketing (9), Matemática (3), Pedagogia (6), Transportes (1) e Turismo (1). Já para aprendiz são 46 vagas, Ensino Médio são 47, Técnico em Administração (5), Técnico em Enfermagem (6), Técnico em Indústria (1) e Técnico em Informática (2).



Em Nova Friburgo, são 36 oportunidades de emprego de nível superior distribuídas nas áreas de Administração (20), Comunicação (1) e Marketing (15). Já para aprendiz são 11 vagas, Ensino Médio são cinco.



Em Nova Iguaçu, são oito oportunidades de emprego de nível superior distribuídas nas áreas de Administração (1), Comunicação (1), Contabilidade (2), Direito (2), Fisioterapia (1) e Letras (1). Já para aprendiz são 37 vagas, Ensino Médio são oito, Técnico em Administração (5), Técnico em Análises Clínicas (1), Técnico em Enfermagem (1) e Técnico em Química (1).



Em Petrópolis, são 48 oportunidades de emprego de nível superior distribuídas nas áreas de Administração (11), Contabilidade (3), Direito (1), Educação Física (2), Informática (4), Marketing (1), Pedagogia (25) e Produção Mecânica (1). Já para aprendiz são 22 vagas, Ensino Médio são sete.



Em Resende, são 13 oportunidades de emprego de nível superior distribuídas nas áreas de Administração (8), Comunicação (1), Contabilidade (3) e Direito (1). Já para aprendiz são 13 vagas, Ensino Médio são duas.



No Rio de Janeiro, são 510 oportunidades de emprego de nível superior distribuídas nas áreas de Administração (275), Agropecuária (4), Arquitetura e Urbanismo (10), Arquivologia (5), Artes (1), Artes Cênicas (12), Biblioteconomia (7), Biologia (2), Biomedicina (1), Comércio Exterior (2), Comunicação (18), Construção Civil (19), Contabilidade (31), Design (8), Direito (42), Economia (4), Educação Física (6), Elétrica-Eletrônica (6), Engenharia Ambiental (1), Engenharia de Produção (7), Farmácia (2), Fisioterapia (1), Fonoaudiologia (21), Gastronomia (9), Geografia (1), História (6), Informática (34), Letras (7), Marketing (26), Matemática (1), Meio Ambiente (1), Nutrição (3), Pedagogia (52), Produção Mecânica (6), Psicologia (61), Química (3), Social (1), Transportes (1) e Turismo (1). Já para aprendiz são 425 vagas, Ensino Médio são 67, Técnico em Administração 15 vagas, Técnico em Construção Civil (4), Técnico em Design (1), Técnico em Elétrica-Eletrônica (14), Técnico em Enfermagem (2), Técnico em Indústria (4), Técnico em Informática (8), Técnico em Mecânica (1), Técnico em Meio Ambiente (1), Técnico em Segurança (1) vaga e Técnico em Transportes (2).



Em Teresópolis, são seis oportunidades de emprego de nível superior distribuídas nas áreas de Administração (5) e Social (1). Já para aprendiz são 14 vagas, Ensino Médio é uma.



Em Três Rios, são cinco oportunidades de emprego de nível superior distribuídas nas áreas de Administração (1), Construção Civil (1), Direito (2) e História (1). Já para aprendiz são duas vagas e Técnico em Informática uma vaga.

Setrab

A Secretaria Estadual de Trabalho e Renda disponibiliza 1244 vagas nas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana, através dos postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine).

A maioria das vagas de emprego está concentrada na região Metropolitana, com oportunidades para pessoas com deficiência, como analista de projetos no centro do RJ, e para a ampla concorrência, em cargos como açougueiro, cozinheiro, motorista de caminhão, mecânico socorrista e zelador, com salários entre R$ 2.824 e R$ 4.236, todos exigindo experiência.

No Médio Paraíba, há 25 vagas em Valença, para cargos como atendente de padaria e recepcionista de hotel, a maioria exigindo experiência.

Na região Serrana, 197 vagas estão em Teresópolis, com salários de R$ 1.412 a R$ 4.236, incluindo oportunidades para balconista e analista de marketing.

É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.

Para consultar o endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda do estado, disponível no site https://www.rj.gov.br/trabalho/

Circuito Dia D

O Instituto Rede Incluir, em conjunto com o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, o Ministério Público do Trabalho da 1ª Região e a Superintendência Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, promove o “Circuito Dia D” nesta quarta -feira (09). O evento, que é o maior feirão de empregos voltado para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS, será realizado das 10h às 15h no Tribunal Regional do Trabalho, localizado na Avenida Presidente Antônio Carlos, 251, no Castelo, centro do Rio.

As mais de 280 vagas ofertadas incluem cargos como auxiliar de serviços gerais, técnico de TI, atendente de loja, advogado, enfermeiro e psicólogo. Empresas de destaque como Araújo Abreu Engenharia, Tim Brasil, Fas Saúde, Dom Atacadista, White Martins e Viva Rio estarão presentes.

Além das vagas de emprego, o evento oferecerá diversos serviços, entre eles, o Núcleo de Atendimento Jurídico (NAJI), que prestará orientação jurídica para pessoas com deficiência, mulheres, 50+, e LGBTQIA+. Também haverá atendimento especializado sobre benefícios previdenciários, como BPC e LOAS, e orientação sobre aposentadoria.