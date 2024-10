Americanas iniciou processo seletivo para vagas temporárias - REPRODUÇÃO

Publicado 04/10/2024 15:31

A Americanas está com 519 vagas temporárias para atuação nos eventos de fim de ano, como Black Friday e Natal. As oportunidades são para as mais lojas físicas distribuídas pelo Estado. Para atender à alta demanda do período, a companhia busca pessoas proativas e dinâmicas, com idade a partir de 18 anos e nível médio completo. As oportunidades não exigem experiência e são para os cargos de operador logístico e de empilhadeira, auxiliar de logística e operador de loja.

O processo seletivo acontece de forma on-line e presencial. Além de salário compatível com o mercado, os contratados terão direito a benefícios como vale refeição ou refeição no local, vale-transporte, seguro de vida, e acesso ao Americanas Educa, plataforma de Educação da companhia.