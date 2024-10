Vagas são para funções nas 39 unidades do Assaí no Estado - Divulgação

Publicado 03/10/2024 17:21

O Assaí Atacadista está com 210 vagas efetivas abertas para contratação imediata em suas lojas no Rio de Janeiro – atualmente a rede conta com 39 unidades no Estado. Todas as posições são efetivas, inclusivas para pessoas com deficiência, e abrangem diferentes áreas operacionais da companhia, entre funções de lideranças, técnicas e operacionais, além de oportunidades para quem quer iniciar o seu primeiro emprego e trilhar carreira no setor de atacado de autosserviço.