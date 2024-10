Feira virtual de estágios e empregos acontecerá entre os dia 8 e 10 - Roberto Moreyra/SMTE

Publicado 02/10/2024 13:25

A Estácio vai realizar a 8ª Edição da Feira Virtual de Estágios e Empregos, que acontecerá entre os dias 8 a 10. Com mais de 900 mil oportunidades de trabalho, entre estágios e vagas efetivas, o evento promete revolucionar o acesso ao mercado de trabalho para estudantes e profissionais em busca de novas chances. Em um momento em que o cenário profissional se torna cada vez mais competitivo, a feira se apresenta como uma plataforma abrangente e acessível, disponível gratuitamente para qualquer interessado. A experiência será totalmente virtual, permitindo que os participantes acessem a feira de celulares, notebooks

ou desktops, a qualquer hora e de qualquer lugar.



Com 72 horas de programação ininterrupta, a feira promete superar as expectativas em relação à edição anterior. Além de contribuir para que milhares de pessoas potencializem suas carreiras e conquistem uma vaga no mercado de trabalho, a programação oferecerá ações de orientação de carreira, oficinas, workshops, espaços de empreendedores, e oportunidades de contato com profissionais de RH das empresas participantes, além de uma área dedicada a pessoas com deficiência (PCDs) e neurodivergentes, que oferecerá palestras e vagas afirmativas. Entre as organizações participantes estão a Academia do Universitário, Amil, Casais, Catho, CIEE, Infojobs, Instituto Yduqs, M.Dias Branco, Nube, Santander, TIM, Yduqs, Wall Jobs Tecnologia, entre outras, que oferecerão vagas desde jovem aprendiz até cargos de liderança.



A feira será organizada por setores, contando com Lobby; Pavilhão de Empresas, com estandes virtuais de diversas organizações; Painéis de Vagas, com oportunidades nacionais e internacionais, presenciais, remotas e híbridas; Auditório, onde serão realizados eventos e palestras; Você é o Seu Negócio, iniciativa que conectará empreendedores individuais com potenciais clientes e investidores; o Soft Skills Game, que vai trabalhar as habilidades socioemocionais dos participantes; além dos espaços Inclui+ e HUB Carreiras.

O Hub, por exemplo, contará com lives abordando temas essenciais como a elaboração de currículos, estratégias para entrevistas e como otimizar perfis no LinkedIn. Para aqueles que buscam não apenas uma vaga, mas também um direcionamento em suas carreiras, a Feira Virtual de Estágios e Empregos da Estácio se apresenta como uma plataforma completa e inovadora, repleta de recursos que visam fortalecer as habilidades profissionais e preparar os participantes para os desafios do mercado atual.



Aprendizado e capacitação



Além da programação da Feira, o evento contará com a Semana Nacional das Áreas da Estácio, que trará uma perspectiva acadêmica ao evento e proporcionará encontros presenciais e on-line. Organizada por áreas de conhecimento, a iniciativa possui dezenas de atividades, com a curadoria de líderes nacionais, das áreas de Negócios, Ciências Jurídicas, Saúde, Odontologia, Medicina Veterinária, Engenharias, Tecnologia da Informação (TI) e Educação. O público poderá participar de discussões sobre temas urgentes

e relevantes que conectam a academia ao mercado de trabalho. Os participantes também poderão aproveitar atividades presenciais disponíveis em diversos campi da Estácio.