Curso é voltado para jovens em vulnerabilidade socialSMTE/Divulgação

Publicado 02/10/2024 13:14

O curso da Secretaria de Trabalho e Renda do Rio (SMTE), em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola do Rio de Janeiro (CIEE), está com 125 vagas disponíveis. O projeto promove o desenvolvimento de competências, orientação vocacional e inclusão digital voltado para jovens em situação de vulnerabilidade social na cidade.



Para se candidatar, é preciso morar na cidade do Rio de Janeiro, ter entre 16 e 29 anos e estar cursando ensino fundamental a partir do 7º ano, ensino médio ou já ter concluído o ensino médio. Haverá uma etapa de seleção obrigatória para validação da inscrição. Na programação, há oficinas de inteligência

emocional, postura profissional, criatividade, planejamento de carreira, dicas sobre entrevista de emprego, entre outras.



Durante três meses, serão realizados 32 encontros, três vezes por semana e de três horas cada um. Haverá turmas no Centro (9h às 12h e 13h às 16h); no Méier (13h às 16h); na Ilha do Governador (9h às 12h) e em Campo Grande (13h às 16h). Todos os participantes do projeto irão receber bolsa mensal no valor de R$ 120,00 e auxílio-transporte, no valor de R$17,20 a diária.