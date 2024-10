Empresas de ônibus estão contratando profissionais com e sem experência - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Empresas de ônibus estão contratando profissionais com e sem experênciaReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 01/10/2024 14:44

Mais de 500 vagas de emprego estão abertas nas empresas de ônibus da cidade do Rio, em um movimento que retrata a recuperação do setor rodoviário. Com a necessidade crescente de motoristas e profissionais especializados, a iniciativa promete trazer novas perspectivas para quem busca inserção no mercado de trabalho.

As principais vagas disponíveis são para motoristas de transporte coletivo urbano, com diversas empresas abertas a candidatos com ou sem experiência. Além disso, há oportunidades para funções técnicas como eletricista veicular e lanterneiro, que requerem experiência.

Entre as empresas recrutando profissionais, destacam-se Viação Pavunense, Viação Nossa Senhora das Graças, Transurb S.A. e Viação Ideal, que oferecem não apenas empregos, mas também benefícios como vale alimentação, plano de saúde e treinamentos para novos motoristas.