A Navezinha Carioca de Vila Isabel dispõe de 10 notebooks para os usuários do espaço - SMCT/Divulgação

Publicado 01/10/2024 12:07

A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (SMCT), em parceria com o Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (CIEDS), inaugura nesta terça-feira, 1º, a Navezinha Carioca de Vila Isabel, na Zona Norte. O espaço será dedicado à democratização do conhecimento e à inserção no mercado de trabalho por meio da tecnologia. A Navezinha oferecerá cursos e oficinas gratuitas, todos com conteúdos relacionados ao universo digital.

A unidade está equipada com 10 notebooks e contará com uma equipe que dará suporte aos usuários. A Navezinha Carioca também oferece acesso gratuito à internet banda larga. Entre os conteúdos disponibilizados nos cursos e oficinas, estão: Excel, Informática Básica, Power Point, Fundamentos de Programação, entre outros.

Esta será a 22ª Navezinha Carioca implantada na cidade, que já conta com unidades: na Mangueira, Uerj, Rio das Pedras, Maré, Rocinha (Rua 3), Rocinha (Rua 1), Vidigal, Carobinha, Cordovil, Pedra de Guaratiba, Tanque, São Cristóvão, Dendê, Magarça, Encantando, Centro, Sepetiba, Paciência, Bonsucesso, Paciência e Prazeres.