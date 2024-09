Evento acontece dia 1 de outubro - Divulgação

No dia 1° de outubro (terça-feira), a partir das 8h30, o CAMP Mangueira realizará, no auditório do CRA-RJ (Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro), o evento Aprendizagem em Foco, voltado exclusivamente para profissionais de administração, recursos humanos, jurídico e gestores de empresas.

No evento serão abordados temas importantes sobre a Lei da Aprendizagem, como suas implicações legais, como contratar corretamente jovens aprendizes e quais os benefícios para as organizações.

Especialistas estarão a postos para tirar dúvidas e orientar os presentes.



O evento é gratuito e as inscrições devem ser feitas no site bit.ly/aprendizagememfoco2024. Mais detalhes também estão disponíveis na página do Instagram @CAMPMangueira.