Cadastramento de currículos para vagas de emprego será feito nas cozinhas comunitárias - Roberto Moreyra/SMTE

Cadastramento de currículos para vagas de emprego será feito nas cozinhas comunitáriasRoberto Moreyra/SMTE

Publicado 27/09/2024 15:01

O serviço de cadastramento de currículos no banco de oportunidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) será levado também aos beneficiários das cozinhas comunitárias espalhadas pela cidade. Na terça-feira, 1º de outubro, a ação será realizada, de 10 às 14h, na Cozinha Comunitária Carioca Maria Rita, na Rua Hermínio Aurélio Sampaio, sem número, bloco 56, na Favela do Antares (Campo do Botafogo), em Santa Cruz. Mas atenção: o atendimento está sujeito a um número limitado de senhas.Na quinta-feira, 3, será a vez de Cosmos. De 10h às 15h, a equipe da SMTE fará o cadastramento de currículos na Rua Icurana, esquina com a Rua D, Conjunto das Casinhas. O acesso é pela Avenida Cesário de Melo, ao lado da garagem da Viação Pégaso. E, no dia seguinte, 4, o serviço será realizado na Cozinha Comunitária Carioca Instituto Sol, na Rua Jundiá 179, em Bento Ribeiro, de 10h às 14h.Para se cadastrar no banco de oportunidades da secretaria é preciso ter em mãos identidade, CPF, carteira de trabalho, PIS e o currículo. Quem não puder ir às ações itinerantes pode também se inscrever no banco de oportunidades da SMTE pela internet, no link: bit.ly/Cadastro_Curriculo_SMTE Pessoas sem acesso à internet podem se inscrever presencialmente em um dos sete postos da Central do Trabalhador, nos seguintes endereços: