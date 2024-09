Feirão é oportunidade para quem busca espaço no mercado de trabalho - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 26/09/2024 11:14

Com o objetivo de auxiliar a população a se inserir ou reinserir no mercado de trabalho, o Grau Técnico reunirá diversas oportunidades em um só local e realizará a 1ª Feira de Empregabilidade da unidade. O evento gratuito acontecerá nesta quinta-feira, 26, das 9h às 16h, na sede da instituição, localizada na Avenida Brás de Pina 150, Penha.

Serão oferecidas mais de 200 vagas, distribuídas entre estágios, contratos CLT e programas de Jovem Aprendiz, com oportunidades nas áreas de atendimento, comércio e muito mais. Entre as empresas participantes que conduzirão os processos seletivos estão: Oxlab Materiais e Equipamentos Hospitalares, Curso de Idiomas YES, Adepe Estágios, Vencer Recursos Humanos, Talentos Recursos Humanos, Fintex Serviços Bancários, Fundação MUDES, MG CRED Financiamentos e Serviços, Cartão de Todos (serviços de assistência) e o Conselho Regional de Contabilidade (CRC).

Os interessados devem comparecer com currículo atualizado e carteira de trabalho, estando prontos para participar dos processos seletivos que ocorrerão ao longo do dia. Além das vagas de emprego, o evento oferecerá palestras, oficinas de elaboração de currículos e serviços de saúde, como aferição de pressão arterial e testes de glicemia.