Os postos de trabalho são em diferentes áreas, além de níveis e cargos distintosArquivo/Agência Brasil

Publicado 25/09/2024 16:16

Para ajudar a reverter o cenário da falta de contratação e retenção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, a Egalite, startup especializada na inclusão de pessoas com deficiência, realiza a 5ª Edição da maior feira on-line e gratuita de empregabilidade para o público: a Inclui PcD. O evento oferece mais de 4 mil vagas a nível nacional em companhias como EY, GPA, Beiersdorf, Serasa, Siemens Healthineers, Vivo, Zurich, Petrobras, M. Dias Branco, Sercom Digital e outras.