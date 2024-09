Projeto vai oferecer atividades educacionais, culturais e esportivas - Divulgação

Projeto vai oferecer atividades educacionais, culturais e esportivasDivulgação

Publicado 25/09/2024 15:36

O Projeto Conhecimento e Emancipação Social, em parceria com a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), anuncia a abertura das inscrições para alunos interessados em seus cursos. A iniciativa visa a oferecer atividades educacionais, culturais e esportivas à população, com foco nas áreas mais vulneráveis.

Com o objetivo de mitigar as desigualdades exacerbadas pela pandemia de Covid-19, o projeto busca preencher lacunas deixadas pela educação remota, proporcionando oportunidades de aprendizado e desenvolvimento em três principais áreas: Educação Artística, Cultural, Física e Esportiva; Educação Profissionalizante; e Educação Regular e Cidadã. As atividades incluem teatro, dança, música, esportes, cursos profissionalizantes em áreas como corte e costura e mídias sociais, além de aulas de reforço escolar e pré-vestibular.

Distribuição e equipe

O projeto será implementado em 31 Polos de Extensão espalhados pelo Estado: Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Armação de Búzios, Silva Jardim, Engenheiro Paulo de Frontin, Araruama, Paraíba do Sul 2, Casimiro de Abreu, Rio das Flores, Tanguá, Iguaba Grande, Novo 1 - Ipanema, Novo 2 - Cocotá, Central 1 - Engenho Novo, Central 2 - Botafogo, Barra Mansa, Paty do Alferes, Três Rios, Nova Friburgo, Volta Redonda, Japeri, Valença, Paraíba do Sul 1, Magé, Petrópolis, Santa Cruz, Niterói 1 e Niterói 2. Cada polo contará com uma equipe composta por um coordenador, um subcoordenador, um pedagogo e 27 instrutores. As atividades serão realizadas em instalações pertencentes à Faetec, Uerj ou outras entidades cooperantes.

Quem Pode Participar

O projeto pretende atender o maior público possível, incluindo alunos, familiares e a comunidade local das áreas próximas aos polos do projeto. Para participar, os interessados devem residir nas áreas geográficas atendidas pelos polos e realizar as inscrições para as atividades de sua escolha. Após o término do período de inscrições, haverá a seleção dos participantes conforme critérios objetivos estabelecidos no Edital de Chamamento, até o preenchimento máximo das vagas disponíveis para cada atividade, no horário pretendido.

As inscrições para o projeto podem ser realizadas através do link disponível na página do Instagram (@emancipa.rj). As vagas são divulgadas nas sedes dos polos e também na página mencionada.