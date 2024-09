Serão selecionados 112 profissionais para residência médica - Reprodução

Serão selecionados 112 profissionais para residência médicaReprodução

Publicado 24/09/2024 15:58

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) abriu processos seletivos unificados para residências médica e multiprofissional com a oferta de 141 vagas, incluindo PCDs, negros e indígenas. As inscrições ocorrem até 31 de outubro.

São oferecidas 112 vagas para residência médica em diversos programas e especialidades, entre elas: anestesiologia, ortopedia e traumatologia, medicina intensiva, cirurgia geral, cardiologia, cirurgia cardiovascular, neurocirurgia, ginecologia e obstetrícia e hematologia. Para a residência multiprofissional, há um total de 29 vagas para serviço social, enfermagem, fisioterapia, nutrição, farmácia e biomedicina/biologia.

Pelo segundo ano consecutivo, a SES também oferece cotas para pessoas com deficiência (PCDs), negros e indígenas. A Fundação Municipal de Saúde de Niterói e a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias são parceiras da Secretaria de Estado de Saúde e também incluíram vagas na seleção para suas unidades.

Os editais completos com todos os detalhes dos certames estão disponíveis na internet . As inscrições podem ser feitas acessando o link. Para residência médica, a taxa é de R$ 300. Já para os cargos multiprofissionais, é R$ de 150. As provas serão aplicadas no dia 1º de dezembro, no turno da tarde, em local a ser divulgado posteriormente.