Um dos cursos oferecidos é o "Fotografia e filmagem com drones" - SMTE/Divulgação

Um dos cursos oferecidos é o "Fotografia e filmagem com drones"SMTE/Divulgação

Publicado 24/09/2024 14:51

As pré-inscrições para os cursos realizados pela Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), em parceria com o Senac RJ já estão abertas. Neste trimestre, há 354 vagas gratuitas em cursos e oficinas que serão realizadas nas unidades do Senac RJ. Além de “Aprendendo a criar games”, há cursos de “Fotografia e filmagem com drone”, “Salgados para festas”, “Preparo de pizzas”, entre outros.



As aulas serão realizadas em turnos da manhã, tarde e noite, nas unidades do Senac RJ do Centro, Copacabana, Botafogo, Barra da Tijuca, Riachuelo, Bonsucesso, Madureira e Campo Grande. O aluno deve ter Ensino Fundamental completo e, no mínimo, 16 anos para frequentar boa parte dos cursos. Os alunos ganharão, além do material didático, auxílio-transporte no valor referente a duas passagens de ônibus, dentro do município do Rio, e auxílio-lanche de R$ 7, nos dias de aula.



Os primeiros cursos começam no dia 7 de outubro. São eles: “Fotografia e filmagem com drone’’; “Técnicas de manicure e pedicure”; “Cortes masculinos com máquina’’; “Primeiros-socorros’’; “Alongamento de cílios’’; “Aprendendo a criar games’’; “Preparo de pizzas” e “Oficina de costura: consertos e ajustes’’.





Veja todos os cursos oferecidos:



- Aprendendo a criar games; A pré-inscrição deve ser feita no link https://forms.office.com/r/y3MQ72pLAV . E importante: ela não garante a vaga no curso. A unidade Senac RJ escolhida pelo candidato entrará em contato para confirmar a inscrição. E os selecionados serão convocados para apresentar documentação e fazer a matrícula. O aluno deve levar identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade à unidade do Senac RJ escolhida.Veja todos os cursos oferecidos:- Aprendendo a criar games;

- Fotografia e filmagem com drone;

- Preparo de churrasco;

- Técnicas de manicure e pedicure;

- Cortes masculinos com máquina;

- Primeiros socorros;

- Alongamento de cílios;

- Workshop: tranças;

- Preparo de pães tradicionais;

- Preparo de pizzas;

- Oficina de costura: consertos e ajustes;

- Workshop: audiovisual;

- Culinária japonesa: sushi e sashimi;

- Salgados para festas.