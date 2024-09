Inscrições no programa de trainee da Nestlé vão até o dia 30 - Divulgação

Publicado 24/09/2024 11:20

A Nestlé usará inteligência artificial para apoiar as pessoas candidatas durante a seleção do Programa de Trainee 2025. Antes da etapa de painel em grupo com o RH, por meio de um chatbot, as pessoas que avançarem à essa fase poderão fazer uma simulação da entrevista e receberão feedbacks personalizados sobre sua performance, além de direcionamentos quanto ao que pode ser melhorado. “O uso da IA servirá como um coach personalizado, que apoia não apenas as pessoas selecionadas, mas capacitará e desenvolverá quem está no mercado de trabalho”, diz Izabel Azevedo, diretora de Talento e Cultura da Nestlé.

Em outra inovação desta edição, no momento da inscrição, será possível conhecer a liderança ou uma pessoa de referência da área acessando um vídeo gravado, além de saber mais informações sobre a posição escolhida.

Este ano, o mote do programa é “Atitude que muda o mundo”, e leva em conta o protagonismo das pessoas inscritas para solucionar desafios conforme a área de atuação. As inscrições para o processo seletivo estão abertas e podem ser realizadas até o dia 30.

A empresa tem oportunidades para os estados de São Paulo e Minas Gerais, com vagas nas áreas de Marketing, Tecnologia, Finanças, Engenharia, Qualidade, Compras, Vendas, entre outras. Ao final das inscrições, a seleção contará com uma trilha de testes on-line, seguida de painéis com o time de Gestão de Pessoas, liderança e entrevistas finais.

Como pré-requisito, é preciso ter disponibilidade para viagens e mudanças de cidade e/ou estado, além de vontade de fazer a diferença e construir sua história. A novidade deste ano é o período de formação, que foi ampliado para quatro anos - dezembro de 2020 a dezembro de 2024, para qualquer curso de graduação reconhecido pelo MEC — bacharelado, licenciatura ou tecnólogo.

Entre os benefícios oferecidos estão remuneração compatível com o mercado, assistência médica, odontológica e de medicamentos, seguro de vida, participação nos lucros e resultados, desconto em produtos, entre outros. A empresa também oferece às pessoas selecionadas o acesso ao Trainee Hub, uma plataforma de educação com subsídios da Nestlé para graduação, pós-graduação, MBAs, cursos livres e cursos de idiomas, todos disponíveis durante os dois anos do programa. Além disso, todas as pessoas selecionadas poderão usufruir do Programa de Bem-Estar da Nestlé, uma rede on-line de nutricionistas, psicólogos, personal trainer, atividades de meditação, entre outras ações, todas focadas no autocuidado dos colaboradores e colaboradoras da companhia.