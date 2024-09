Mutirão de estágios acontecerá na estação Arariboia - Cléber Mendes

Publicado 24/09/2024 11:11

A CCR Barcas, em parceria com o Centro de Integração Empresa–Escola (CIEE), realiza nesta quarta-feira, 25, um mutirão de atendimento com foco no cadastramento de estudantes para vagas de estágio e aprendizagem. A ação é gratuita e ocorrerá no salão de embarque da estação Arariboia, em Niterói, das 7h às 15h.

Serão 2.089 oportunidades para diversas áreas, em todo o Estado. Nesta ação, o destaque é o número de vagas disponíveis para Niterói e cidades do entorno: são 277, sendo 172 de estágio e 105 para aprendizagem. O objetivo é criar um banco de talentos para atender ao aumento da demanda nessas regiões.

Podem participar alunos de qualquer área de formação, a partir do segundo período da faculdade. As empresas pretendem alocar os aprendizes em quatro grandes áreas: Administrativa, Varejo, Vendedor e Logística. Já para estágio os cursos de Administração, Pedagogia, Contabilidade, Marketing, Direito, Construção Civil, Tecnologia da Informação, Comunicação, Saúde, Arquitetura e Urbanismo, Design, Engenharia de Produção, Gastronomia, Letras e Arquivologia têm maior número de vagas.

Para realizar o cadastro, os interessados devem apresentar documento de identidade com foto. Quem preferir já pode agilizar o processo e baixar o app do CIEE para fazer o cadastro e comparecer à estação Arariboia para ter acesso às vagas.

A iniciativa faz parte do programa “CIEE em Movimento”, que tem como objetivo levar oportunidade e informação para jovens estudantes que desejam investir no futuro profissional.