Novos profissionais reforçarão o trabalho da Enel nos municípios atendidos pela distribuidoraFoto: Ilustração

Publicado 24/09/2024 15:23

A Enel Distribuição Rio anunciou nesta quarta-feira, 24, a contratação de dois mil eletricistas próprios, que vão reforçar a operação da distribuidora de energia nos municípios de sua área de concessão, para reduzir o tempo de atendimento em campo e otimizar serviços como manutenções preventivas, podas e o combate ao furto de energia. O anúncio foi feito durante o lançamento do plano de ações da distribuidora para o período 2024-2026, realizado nas instalações da empresa no município de São Gonçalo. Ao todo, a Enel Rio vai investir R$ 3,5 bilhões até 2026, o que representa um aumento de cerca de 18% em comparação com a média dos últimos seis anos.

Os investimentos da distribuidora estão focados na modernização e ampliação da capacidade da rede de distribuição de energia nos 66 municípios atendidos pela empresa e no reforço da contratação de equipes próprias. Além de gerar oportunidades de emprego, a contratação de novos colaboradores próprios dará maior celeridade às atividades.

A contratação dos 2.045 eletricistas próprios até o fim de 2026 já começou. Mais de 350 novos profissionais começaram a atuar este ano em municípios como Niterói, São Gonçalo, Magé, Petrópolis, Teresópolis, Campos dos Goytacazes, Macaé, Santo Antônio de Pádua, Resende, Angra dos Reis e Paraty. Além disso, para suprir a demanda de mão de obra qualificada no setor e acelerar as contratações previstas para 2025, a Enel Rio abrirá 150 vagas para formação de novos eletricistas. Para participar da Escola de Eletricistas, basta ter mais de 18 anos e o Ensino Fundamental completo.