Programa de estágio no MetrôRio vai selecionar estudantes dos níveis técnico e superior - MetrôRio/Divulgação

Programa de estágio no MetrôRio vai selecionar estudantes dos níveis técnico e superiorMetrôRio/Divulgação

Publicado 19/09/2024 12:00 | Atualizado 19/09/2024 12:37

As inscrições para vagas do programa de estágio 2024 da concessionária MetrôRio terminam neste domingo, 22. As oportunidades são para estudantes a partir de 18 anos, que estejam matriculados em cursos de nível técnico ou superior. Serão oferecidas mais de 10 vagas, distribuídas em diversas áreas da empresa.

As oportunidades estão disponíveis para pessoas cis e trans, que sejam estudantes dos cursos de: Engenharia Mecânica, Elétrica, Eletrônica, Produção, Civil, Automação e Computação, Relações Pública, Publicidade, Jornalismo, Marketing, Administração, Economia, Ciência Contábeis, Análise de Sistemas entre outros. Para o nível Técnico, os candidatos devem estar no curso técnico profissionalizante, com previsão de formatura até dezembro de 2025, ou ter horas de estágio a cumprir. Já as vagas de nível Superior valem para quem tiver previsão de formatura até dezembro de 2026.

Os aprovados serão selecionados para atuarem no Centro de Administrativo e de Manutenção do MetrôRio nas seguintes áreas: RH, Comercial, Comunicação Interna, Comunicação Externa, TI, Contratos, Governança, Recuperação de Componentes, Serviços Programados e Planejamento Financeiro.

O período de estágio, para ambos os níveis, é de seis horas por dia, de segunda a sexta-feira. Entre os benefícios estão bolsa-auxílio, vale-transporte e vale-refeição.

As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de setembro neste Link