Mutirão de vagas é uma oportunidade para quem busca ingressar ou retornar ao mercado de trabalhoFoto: Divulgação

Publicado 19/09/2024 13:27

Quem está em busca de uma oportunidade de emprego tem uma oportunidade de ingressar ou retornar ao mercado de trabalho. Na próxima quinta-feira, 26, o Shopping Via Brasil, em Irajá, na Zona Norte — em parceria com a Fundação Mudes, Nube Estágios e Aprendizes e Universidade Estácio de Sá —, promoverá o “Mutirão de vagas”, oferecendo mais de 700 vagas para estágio, jovem aprendiz, CLT, PCD e temporário de Natal.

Durante o mutirão de vagas haverá cadastro de candidatos via formulário presencial para futuros contatos, orientação gratuita sobre comportamento e dicas para montagem de currículos, além de palestras pockets, via distribuição de senhas.



A ação acontecerá das 10h às 15h, no 2º piso do shopping. Para participar é preciso ter, no mínimo, 16 anos de idade; apresentar CPF e identidade.



De olho na temporada de vagas temporárias para as lojas no Natal, o evento terá um stand especial para receber currículos de candidatos a serem disponibilizados para os lojistas interessados em aumentar a equipe para o fim de ano.