Escola Sesc abre inscrições para turmas do Ensino Médio de 2025Divulgação Sesc

Publicado 25/09/2024 13:47

A Escola Sesc de Ensino Médio, localizada em Jacarepaguá, na Zona Oeste carioca, está com inscrições abertas para o processo seletivo do ano letivo de 2025. São oferecidas 190 vagas para ingresso na 1ª série do Ensino Médio, com aulas em período integral. Os estudantes têm direito a bolsa de estudo nos três anos de curso, incluindo despesas relativas à instrução, livros didáticos e alimentação.

Para se candidatar, o estudante precisa ter concluído ou estar cursando o 9º ano do Ensino Fundamental e ter nascido entre 1º de janeiro de 2009 e 31 de dezembro de 2011. Das vagas oferecidas, 123 são destinadas a candidatos com renda familiar bruta mensal inferior ou igual a três salários mínimos nacionais. O processo seletivo é gratuito e aberto a alunos de escolas públicas e privadas, sendo realizado em quatro etapas: inscrição, análise de documentos, prova objetiva e redação.

Além do desempenho nas provas, o processo seletivo leva em consideração critérios que valem como pontuação, tais como ter a credencial plena Sesc como dependente de trabalhador do comercio de bens, serviços e turismo e ter estudado pelo menos seis anos do Ensino Fundamental na rede publica. É importante que, no momento da inscrição, o candidato envie todos os documentos solicitados. Somente poderão realizar as provas aqueles que encaminharem a documentação completa e de acordo com os critérios do Edital. As provas serão realizadas no dia 1º de dezembro e o resultado final do processo será divulgado em janeiro de 2025.