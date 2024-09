Seleção tem 34 vagas para contratação imediata e 367 para cadastro de reserva - Reprodução

Publicado 25/09/2024 11:31 | Atualizado 25/09/2024 13:06

A Prefeitura do Rio anunciou nesta quarta-feira, 25, a abertura de dois Processos Seletivos Simplificados com vistas à contratação, por prazo determinado, ofertando 34 e 367 vagas, respectivamente, para o cargo de professor, além da montagem de cadastro reserva.Os interessados poderão escolher entre as áreas de Educação Infantil e Ensino Fundamental (Anos Iniciais, Matemática, Geografia, Educação Física, Inglês e Artes).As inscrições são gratuitas e vão até segunda-feira, 30. Ela são divididas em duas etapas. Na primeira, o professor deverá preencher ficha de inscrição disponível no endereço eletrônico https://www.rio.rj.gov.br/web/portaldeconcursos