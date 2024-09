Programa de trainee da Votorantim Cimentos recebe inscrições até o dia 3 - Reprodução

Publicado 26/09/2024 16:01

A Votorantim Cimentos está com inscrições abertas para seu Programa de Trainee 2025. São oferecidas oito vagas para atuação nas áreas de Gente (Recursos Humanos), Governança Corporativa, Logística, Marketing Estratégico, Suprimentos, Transformação Digital, Vendas & Marketing e Tecnologia da Informação (TI).

Para participar do processo seletivo é preciso ter curso de bacharelado, licenciatura ou tecnólogo com até três anos de conclusão, entre dezembro de 2021 e dezembro de 2024. As oportunidades são para trabalho em formato híbrido ou presencial e poderão ser ocupadas por pessoas de todo o Brasil que tenham disponibilidade para mobilidade nacional.

O processo seletivo está sendo realizado em parceria com a Eureca, consultoria e plataforma digital especializada em recrutar e desenvolver jovens talentos, e contará com três etapas. A primeira é composta pela inscrição e realização de um desafio on-line, que acontece até 3 de outubro de 2024 pelo site da Eureca. Já na segunda etapa são realizadas a dinâmica e a entrevista on-line com a área de Recursos Humanos e, por último, acontecem o painel com a liderança e as entrevistas presenciais. A previsão é que essas duas últimas fases sejam realizadas em novembro.

Para os selecionados, além do salário compatível com o mercado, a empresa oferece remuneração variável (pagamento anual baseado em desempenho), assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, auxílio farmácia, telemedicina, vale-alimentação, vale-refeição, vale-transporte/estacionamento/reembolso fretado, previdência privada, TotalPass, day off de aniversário e programa de acolhimento e orientação psicológica, jurídica, pet, nutrição, fisioterapia, entre outros.