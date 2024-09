Nos últimos 12 meses, foram criados 169.387 empregos formais no Estado - Agência Brasil

Publicado 28/09/2024 06:00

O Rio de Janeiro se consolidou em agosto como o segundo estado que mais gerou empregos com carteira assinada no País. Foram criados 18.600 postos de trabalho no mês, resultado 74,5% superior ao de julho, que chegou a 10.658. O Estado totaliza, agora, 169.387 empregos gerados nos últimos 12 meses — de setembro de 2023 a agosto de 2024 —, mantendo-se também no 2º lugar no ranking nacional. Os dados são do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta sexta-feira, 27, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

A análise do Novo Caged, realizada pelo Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, identificou que, em agosto, quatro dos cinco setores de atividade econômica analisados apresentaram saldo positivo, com destaque para o setor de Serviços, com 10.939 empregos, seguido pela Indústria (3.105), Comércio (2.842) e Construção (1.860). Entre os municípios que mais criaram postos de trabalho, o Rio de Janeiro saiu na frente, com um saldo de 10.529 novos empregos. Em seguida, destacam-se Macaé (1.010), Volta Redonda (682), Niterói (679) e Duque de Caxias, que gerou 670 oportunidades.

Em agosto, as mulheres ocuparam 45,5% das vagas, enquanto os homens ficaram com 54,5% do total de vagas criadas. Em comparação com o mês anterior, o número de novos empregos ocupados pelas mulheres aumentou 161,1%: de 3.243 em julho para 8.469 em agosto. Por idade, o maior saldo de vagas ficou entre as pessoas de 18 a 24 anos e, por escolaridade, a maioria dos postos de trabalho foi ocupada por quem tinha o Ensino Médio completo.