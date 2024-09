Construção civil se consolida como o segundo setor a mais gerar vagas formais de trabalho na capital fluminense - Foto: Divulgação

Publicado 27/09/2024 18:14

O setor de construção civil no Rio não para de crescer. De acordo com dados do Caged, divulgados pelo Ministério do Trabalho (MTE) e compilados pelo Observatório do Trabalho Carioca, da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), em agosto foram registradas 130.712 carteiras assinadas. Com isso, o setor de consolida como o segundo maior empregador formal da cidade, atrás apenas do setor de serviços — que tradicionalmente ocupa o primeiro lugar no ranking de geração de empregos no município.

Em 2024, o saldo de novos empregos com carteira assinada na construção civil, de janeiro até agosto, foi de 12.802. Somente em agosto, foram abertas 1.827 novas vagas no setor.