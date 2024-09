Grupos vão discutir questões relacionadas ao mercado de trabalho para a pessoa PcD - Reprodução

Publicado 30/09/2024 12:18

O Centro de Referência em Educação Inclusiva (Crei) Sesc Senac está com inscrições abertas para o Programa Ecoar, iniciativa que promove encontros continuados de orientação e acesso a renda para pessoas com deficiência (PcD). O objetivo das reuniões periódicas é fomentar a inclusão produtiva da pessoa com deficiência. Para isso, o Ecoar vai organizar grupos de discussão de temas relacionados aos direitos das pessoas com deficiência, ofertar atividades para desenvolvimento de habilidades e competências, promover orientação profissional e de carreira e orientação jurídica para as famílias. O objetivo é que os encontros se transformem em redes de apoio que fomentem a empregabilidade e a geração de renda dos participantes.



Podem se inscrever pessoas de 14 a 29 que não estejam contempladas pelo Crei. Os encontros acontecem uma vez por mês no Sesc Tijuca e nas unidades do Senac RJ de Botafogo, do Centro Politécnico, no Riachuelo, da Marechal Fluminense, no Centro do Rio; de Nova Iguaçu e de Campo Grande.



Os temas dos encontros serão sugeridos de forma colaborativa pelos próprios participantes com base em suas demandas. Entre os assuntos que poderão ser abordados estão orientação de carreira, relação interpessoal, cidadania, empreendedorismo, direitos e deveres, legislação, elaboração de currículo, habilidades e soft skills, entre outros. As empresas que quiserem apresentar sua forma de atuação para os participantes também podem buscar o Crei e agendar uma palestra para os participantes.



O Ecoar faz parte do Observatório da Inclusão no Trabalho do Crei, que tem o objetivo de fomentar a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho formal e acesso à renda, promove pesquisas, eventos e materiais de apoio para empresas sobre inclusão produtiva de pessoas com deficiência e estratégias alternativas para profissionalização da pessoa com deficiência. O centro também atua para estreitar relações com empresas para inclusão no mercado de trabalho, por meio da metodologia do Emprego Apoiado, na qual são desenvolvidas estratégias e promovidas as adequações necessárias no ambiente de trabalho para a inclusão da pessoa com deficiência.



Atendimento qualificado para inclusão, autonomia e independência

Com sede no Sesc Tijuca, na Rua Barão de Mesquita 539, o Crei oferece o que há de mais moderno em atendimentos especializados e tecnologias para o processo de inclusão, autonomia e independência dos atendidos. Com uma equipe transdisciplinar, composta por 30 profissionais em inclusão, as atividades acontecerão fora do período escolar.



O apoio à família do atendido é outro pilar da unidade, que vai oferecer formação dos responsáveis legais em temáticas relacionadas à pessoa com deficiência, oferecendo ainda qualificação profissional e estímulo ao empreendedorismo para a geração de renda. Essas atividades serão realizadas no Centro Politécnico do Senac RJ, no Riachuelo. Além disso, a família dos atendidos será incluída em atividades de educação, cultura, esporte e lazer do Sesc Tijuca.

Programação dos encontros





- Dia 2 (quarta-feira): Senac RJ — Centro Politécnico, na Rua 24 de Maio 543, Riachuelo, às 14h.



- Dias 4 (quinta-feira) e 18: Crei — Sesc Tijuca, na Rua Barão de Mesquita 539, às 14h.



- Dia 8: Senac Botafogo, na Rua Bambina 107, Botafogo, às 14h.



- Dia 10: Senac Marechal Floriano, na Avenida Marechal Floriano, às 14h.



- Dia 15: Senac Nova Iguaçu, na Rua Coronel Carlos Matos 86, Centro, às 14h.



- Dia 24: Senac Campo Grande, na Rua Barcelos Domingos 58, Campo Grande, às 14h.