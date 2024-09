Um dos cursos oferecidos é Projetos e Montagem de Drywall - Divulgação

Publicado 30/09/2024 12:48 | Atualizado 30/09/2024 12:50

Em parceria com a prefeitura, indústrias, fornecedores e instituições do Rio de Janeiro, a Obramax realizará cursos profissionalizantes gratuitos em Guadalupe, na Zona Oeste carioca, Duque de Caxias e Mesquita, na Baixada Fluminense. A iniciativa acontecerá até o dia 26 de outubro.

A rede de atacarejo de material de construção desenvolveu a Academia de Profissionais, que oferece diversos cursos e aulas para capacitar o profissional da construção. Para isso, promove gratuitamente a troca de conhecimento e ensina boas práticas do setor.

No decorrer do mês, serão oferecidos diversos temas para as aulas. Entre os assuntos previstos estão: uso de argamassas e técnicas de assentamento de pisos cerâmicos, Instalação de Sistemas Pex, Instalação de Pisos Vinílicos, Montagem de Projetos em Drywall, tratamento de trincas e fissuras em telhados, tratamento de mofo e bolor em alvenaria, Técnicas de impermeabilização de Banheiros, Instalação de painel fotovoltaico e Montagem de Quadros Elétricos.

Os cursos presenciais terão de três a seis horas, com parte prática e teórica. Em Mesquita os treinamentos acontecerão na sede da prefeitura, com capacidade para 80 pessoas. No Rio, os cursos serão ministrados no Shopping Jardim Guadalupe, em Guadalupe, em um espaço para até 90 pessoas. Já em Duque de Caxias, terá capacidade para 230 participantes.