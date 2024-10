Mutirão de vagas marca as comemorações dos 60 anos do CIEE - Divulgação

Mutirão de vagas marca as comemorações dos 60 anos do CIEEDivulgação

Publicado 01/10/2024 11:56

Em comemoração aos seus 60 anos, o Centro de Integração Empresa–Escola (CIEE) vai realizar uma edição especial do mutirão de vagas nesta quarta, 2, e quinta-feira, 3, no MetrôRio. A ação vai oferecer 2.770 oportunidades extras de estágio e de aprendizagem para todo o Estado. A inscrição é gratuita e pode ser feita no mezanino da estação Carioca/Centro, próximo ao acesso B (Avenida Chile), das 7h às 15h; ou pelo aplicativo do CIEE.

Os interessados devem apresentar apenas um documento com foto para completar o cadastro. São 1.738 vagas de estágio para estudantes do Ensino Médio, Técnico e Superior, a partir do segundo período da faculdade; e 1.032 vagas para Jovem Aprendiz em todo o estado do Rio. Durante os dois dias de ação no sistema metroviário, o CIEE vai distribuir cartilhas com conteúdo profissional sobre vários temas, como currículo, inovação e carreiras, além de brindes em celebração ao mês de aniversário da instituição.

As vagas abrangem as mais diversas áreas. Para estágio, os cursos com maior número de oportunidades são: Administração, Jurídico, Contabilidade, Marketing, Informática, Comunicação, Construção Civil, Técnico em Elétrica e Eletrônica, Saúde, Gastronomia, Arquitetura e Urbanismo. Já para jovem aprendiz, as vagas são nas áreas de Administrativo, Comércio e Varejo, Alimentação, Logística, Produção, Indústria da Carne, Turismo e hotelaria, Asseio e Conservação Cumim, Operador de Caixa e Vendedor.

Os candidatos a uma vaga de jovem aprendiz devem ter entre 14 e 24 anos incompletos e estar cursando ou já ter concluído o Ensino Médio. Para o programa de estágio, o estudante deve ter, no mínimo, 16 anos, e não há limite máximo de idade. No entanto, deve estar matriculado em uma instituição de ensino Médio, Técnico, Tecnológico ou Superior.