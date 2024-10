Alunos do curso receberão o apoio de mentores - Labic/Divulgação

Publicado 01/10/2024 16:21

Estão abertas até sexta-feira, 4, as inscrições para o novo curso de extensão Redes de Formação em Cultura Digital-Labic Rio. A iniciativa é promovida pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em parceria com o Ministério da Cultura (MinC).

Entre os dias 10 a 13, os inscritos vão participar de atividades e mentorias em formato remoto e síncrono. O curso de extensão on-line vai acontecer em paralelo à uma formação presencial com 30 projetos selecionados. Entre os temas de destaque estão Inteligência Artificial, combate à desinformação e a crise climática.