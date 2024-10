A unidade Nova Iguaçu do Sesc vai promover workshops voltados para crianças, jovens e adultos - Sesc RJ/Divulgação

Publicado 02/10/2024 12:00

O Senac RJ promoverá uma imersão gratuita em cursos de moda, tecnologia, costura e saúde, a partir desta sexta-feira, 4, até o dia 22 de outubro, na unidade Nova Iguaçu, na Rua Coronel Carlos Matos 86 — Centro. Serão diversas opções para jovens, adultos e crianças.

Na sexta-feira, haverá oficina alusiva ao mês das crianças: o público infantil poderá aprender a modelar um vestido no Ateliê no Sonho de Princesa – fantasia. Na segunda, 7, jovens e adultos poderão participar do Ateliê Bolsa Pet e aprender a costurar bolsas para transporte de animais de pequeno porte, utilizando tecidos novos ou reaproveitados, como jeans usados. Além das habilidades de costura, haverá uma conscientização sobre sustentabilidade e responsabilidade ambiental, discutindo o impacto do descarte de resíduos sólidos na confecção.



No terça-feira, 8, os inscritos aprenderão técnicas de primeiros socorros para situações de emergência, tais como acidentes, mal súbito e enfermidades agudas. O foco será em técnicas para manter a vítima segura até a chegada de ajuda médica, garantindo uma resposta rápida e eficaz.

No dia 9, entusiastas de tecnologia e do universo gamer terão a oportunidade de experimentar o Workshop de Design de Games e aprender a criar seus próprios games utilizando a ferramenta Construct, bem como a desenvolver personagens, cenários e mecânicas de jogo, desde a concepção até a implementação.

Já nos dias 17 e 22, será oferecido o workshop A escolha da base perfeita, com orientações de como reconhecer diferentes tons de pele para a escolha de base adequada. Por meio de técnicas práticas, serão identificados subtons e realizada a aplicação de produtos para teste e melhor compreensão de uso.