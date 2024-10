Os cursos e as oficinas das Naves do Conhecimento ocorrem no formato presencial - Patrick Souza/SMCT

Os cursos e as oficinas das Naves do Conhecimento ocorrem no formato presencialPatrick Souza/SMCT

Publicado 02/10/2024 11:16

Estão abertas as inscrições para mais de seis mil vagas em diversos cursos e oficinas gratuitas nas Naves do Conhecimento em outubro. Tecnologia e empreendedorismo são os principais conteúdos disponibilizados nas aulas, promovidas pela Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia. As atividades serão realizadas no formato presencial e visam a preparar jovens e adultos para um mercado de trabalho em crescente transformação.

Entre os cursos oferecidos estão: Formatação de textos no Word, Excel para Empresas, Montando seu Computador, Linguagem de programação para a Melhor Idade, Operador de Computador, Desenvolvimento de Jogos, Fotografia de Moda, Introdução à Informática Básica, dentre outros.