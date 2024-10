Curso é voltado apenas para mulheres - Reprodução

Curso é voltado apenas para mulheresReprodução

Publicado 03/10/2024 11:31

A Firjan Sesi, em parceria com a a empresa Iguá, está com vagas abertas para o curso gratuito e profissionalizante de Instalador Hidráulico, com aulas presenciais. Como meio de incentivo ao protagonismo feminino, as turmas serão formadas exclusivamente por mulheres. A capacitação terá 25 vagas e as inscrições podem ser realizadas até o dia 4 de outubro, 17h. O curso tem bolsa-auxílio de R$ 200 por mês, por aluna, e será realizado no Parque Dois Irmãos, em Curicica, na Zona Oeste.

Entre os requisitos para a matrícula, a candidata deve ter idade mínima de 18 anos, se declarar mulher, ter ensino médio completo e confirmar o pleno acesso ao e-mail informado no ato da inscrição.



Com início previsto para previsto para a primeira quinzena de outubro, o curso terá carga horária de 180 horas, com aulas ministradas de segunda a sexta-feira, para incentivar também a participação de mulheres com filhos em idade escolar, bem como aquelas que desejam iniciar uma nova profissão.



O curso, com conteúdo programático desenvolvido pela Firjan, irá capacitar as alunas para interpretar projetos hidrossanitários, orçar serviços, montar instalações de água fria, quente e dispositivos hidráulicos, instalar equipamentos hidráulicos, acessórios e acabamentos, reparar instalações e reconhecer normas técnicas. As alunas selecionadas serão contactadas pela equipe da Firjan e receberão mais orientações para o início das aulas.