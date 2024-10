Escola Firjan Sesi realiza processo seletivo para vagas no Ensino Médio - Divulgação FIRJAN

Publicado 03/10/2024 17:14

A Escola Firjan Sesi oferece 2.058 vagas gratuitas para o Ensino Médio com formação técnica. Podem se candidatar ao processo seletivo jovens que morem no Estado, com no mínimo 14 anos até dezembro de 2024, que já tenham concluído ou que estejam em fase de conclusão do 9º ano do Ensino Fundamental em 2024. As oportunidades estão distribuídas em 16 unidades, para aulas em turno integral em 2025.

Só na Região Metropolitana ha 1.250 vagas nas unidades Benfica, Duque de Caxias, Jacarepaguá, Laranjeiras, Maracanã, Nova Iguaçu, São Gonçalo e Tijuca. E no interior, as vagas são distribuídas entre as unidades de Barra do Piraí, Barra Mansa, Friburgo, Macaé, Petrópolis, Resende, Três Rios e Volta Redonda.

O edital completo está disponível no site www.msconcursos.com.br e as inscrições devem ser realizadas até o dia 19. A aplicação das provas será presencial em 9 de novembro, com 50 questões de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas. São reservadas 5% das vagas em cada unidade escolar para pessoas com deficiência (PcD) – física, visual, auditiva, intelectual ou com transtorno do espectro autista.

O início das aulas está previsto para 5 de fevereiro de 2025. Os candidatos devem ter renda familiar per capita bruta de, no máximo, 1,5 salário mínimo, e será exigida documentação comprobatória desta condição, conforme estabelecido no edital, em cumprimento ao Regulamento do Sesi. Mais informações também podem ser obtidas no edital ou através do telefone 0800 0231 231.