Fantasias e Adereços é um dos cursos oferecidos - Raphael Pizzino/Divulgação

Publicado 04/10/2024 11:42 | Atualizado 04/10/2024 11:43

Com o Carnaval se aproximando, a ONG Favela Mundo abriu inscrições para os cursos de maquiagem artística, fantasias e adereços e artesanato, oferecidos pelo projeto "A Arte Gerando Renda". Ao todo, são 75 vagas disponíveis, sendo 25 para cada capacitação.

As inscrições vão até o dia 15 e as aulas começam no dia seguinte, no Cras XV de Maio, na Rua General Sampaio 74, Caju. Para se inscrever, as pessoas interessadas devem comparecer ao local de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, levando cópias do RG e CPF. A idade mínima é de 15 anos.



"O Carnaval é uma das maiores festas do mundo e uma excelente oportunidade de geração de renda. Nosso objetivo com esses cursos é dar as ferramentas necessárias para que as pessoas participantes possam adquirir conhecimentos e aproveitar ao máximo essa oportunidade", explica Marcello Andriotti, fundador da ONG Favela Mundo.



O projeto "A Arte Gerando Renda" foi criado em 2014 e já está em sua 11ª edição, tendo capacitado mais de 7.200 pessoas, principalmente mulheres (98% do público), em diversas favelas do Rio de Janeiro. A iniciativa é uma oportunidade para quem busca se qualificar profissionalmente e garantir uma fonte de renda, especialmente no período do Carnaval.