Curso vai abordar técnicas de vendas para o varejoDivulgação

Publicado 07/10/2024 11:33

O Instituto C&A, pilar social da C&A, abre inscrições para a 2ª edição do projeto “IC&A de Portas Abertas” que busca capacitar e ampliar o acesso ao mercado de varejo de moda para pessoas em situação de vulnerabilidade econômica a partir de 18 anos. Para o Rio de Janeiro, há 40 vagas disponíveis.

A iniciativa de formação livre e presencial — com abordagem teórico-prática — tem como objetivo ensinar profissionais a se desenvolverem no setor do varejo de moda. Neste caso, o curso ministrado será para: Atendimento ao público no varejo de moda.

Para se inscrever é necessário ter renda familiar de até quatro salários mínimos, idade mínima de 18 anos e ensino médio concluído. As inscrições estarão abertas até o dia 16. Os selecionados terão aulas realizadas nas lojas da C&A Brasil, ajuda de custo de R$ 100,00 para alimentação e transporte, inscrição no banco de talentos do Instituto C&A e certificado de Curso Livre em Atendimento de Varejo emitido pelo Instituto C&A.