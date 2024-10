O Cederj tem polos espalhados por todo o Estado - divulgação

Publicado 07/10/2024 11:24

Estudantes que desejam concorrer às vagas do Vestibular Cederj 2025 têm até o dia 19 para solicitar o benefício de isenção do pagamento da taxa de inscrição, pré-inscrição no sistema de cotas, ação afirmativa e reserva de vagas para professor da rede pública.



O resultado da análise do pedido de isenção e cota será divulgado em 4 de novembro na página do vestibular. Os candidatos que tiverem os requerimentos deferidos devem realizar a inscrição no processo seletivo, escolhendo a universidade, curso e polo, no período de 21/10 a 24/11/24. Os aprovados vão ingressar no primeiro semestre letivo de 2025 em 17 cursos de graduação na modalidade semipresencial, ofertados pelo Consórcio Cederj.



De acordo com as regras do Vestibular Cederj 2025.1, os estudantes que forem participar do sistema de cotas (Uerj e Uenf) deverão, obrigatoriamente, participar do processo de isenção da taxa de inscrição, apresentando a documentação prevista nos itens 4.1 e 4.2 do edital. Já aqueles que desejarem participar da pré-inscrição na ação afirmativa (Cefet/RJ, UFF, UFRJ, UFRRJ e UniRio) serão obrigados a apresentar a documentação prevista nos itens 4.3 e 4.4 do edital.