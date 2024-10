Curso se destina a diretores, gerentes de lojas e líderes do varejo supermercadista - Guanabara/Divulgação

Publicado 07/10/2024 12:34

A Escola Estadual de Defesa do Consumidor (Edcon/RJ), em parceria com a Escola Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) vai oferecer um curso on-line de capacitação em direitos do consumidor para profissionais que trabalham em mercados nesta terça-feira, 8, das 14h às 16h, via plataforma Zoom.

“Capacitação em Defesa do Consumidor e Práticas de Fiscalização” é o nome do curso que será ministrado pelo advogado e subsecretario estadual de Defesa do Consumidor, Alessandro Carracena. Ele é pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal com especialização em Direito Penal Econômico e Direito do Consumidor, e em Processo Civil pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP).

O curso se destina a diretores, gerentes de lojas e líderes do varejo supermercadista, e será dividido em três módulos: “Direitos Básicos do Consumidor”, “Obrigações dos Fornecedores segundo o CDC”, e “Processo de Fiscalização”. Os princípios fundamentais do Direito do Consumidor, as práticas comerciais e de publicidade, a qualidade e segurança dos produtos e serviços como um dever dos fornecedores, as questões de oferta e contrato estão entre os conteúdos abordados sobre direitos consumeristas.

Os participantes estarão aptos a identificar e solucionar problemas relacionados ao consumo, aplicando a legislação vigente de maneira eficaz. Além disso, o curso visa aprimorar as habilidades de fiscalização, proporcionando ferramentas e técnicas para garantir a proteção e defesa dos consumidores de forma eficiente e ética.

A ideia é que, capacitados os líderes, posteriormente os conhecimentos possam ser passados por eles às equipes dos estabelecimentos para que possam atender aos clientes da melhor forma possível, garantindo que todas as relações de consumo se balizem pelos princípios contidos no Código de Defesa do Consumidor.