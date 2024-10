Serão divulgadas as notas dos blocos 1,2,3,5,6,7, de nível superior, e 8, de nível médio - Joel Rodrigues/Agência Brasil

Serão divulgadas as notas dos blocos 1,2,3,5,6,7, de nível superior, e 8, de nível médioJoel Rodrigues/Agência Brasil

Publicado 08/10/2024 07:50 | Atualizado 08/10/2024 10:31

Os candidatos do Concurso Nacional Unificado já podem consultar as notas finais das provas objetivas e as notas preliminares das provas discursivas e de redação. A organização divulgou os resultados nesta terça-feira (8), às 10h.

Foram divulgadas as notas dos blocos 1,2,3,5,6,7, de nível superior, e 8, de nível médio, de acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Os resultados das provas do bloco 4 estão suspensos por decisão liminar da Justiça do Distrito Federal.



Os candidatos têm acesso à imagem da prova discursiva ou redação. Também foi disponibilizado aos candidatos um extrato do resultado, que contem os detalhes das notas de cada uma das provas.



O extrato permite a cada candidato entender a composição de sua nota. A imagem do cartão-resposta das provas objetivas já foi disponibilizada e pode ser acessada na área do candidato.



O CNU foi realizado em 228 cidades e reuniu 970.037 pessoas para disputar 6.640 vagas em 21 órgãos da Administração Pública Federal. O concurso foi promovido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.



Confira o calendário

8/10 - Divulgação das notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva



8 e 9/10 - Interposição de eventuais pedidos de revisão das notas da discursiva



8/10 - Convocação para o envio de títulos (via upload)



9 e 10/10 - Envio dos títulos



17/10 - Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas da prova discursiva



17/10 - Convocação para o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e aos candidatos indígenas (exclusivamente para os cargos da Funai)



17 a 25/10 - Prazo para perícia médica (avaliação biopsicossocial) dos candidatos que se declararem com deficiência



2 e 3/11 - Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros



2 e 3/11 - Procedimento de confirmação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos indígenas



4/11 - Resultado preliminar da avaliação de títulos



4 e 5/11 - Prazo para interposição de eventuais recursos quanto ao resultado preliminar da avaliação de títulos



13/11 - Divulgação dos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência



13 e 14/11 - Prazo para interposição de eventuais recursos quanto aos resultados preliminares da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros e indígenas e da avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararem com deficiência



19/11 - Divulgação do resultado dos pedidos de revisão das notas dos títulos



21/11 - Previsão de divulgação dos resultados finais.